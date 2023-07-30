Чехия арестовала имущество российского миллиардера 30.07.2023, 21:03

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Среди арестованных активов — пятизвездочный отель, который любил российский бомонд.

Финансово-аналитическое управление Чехии заблокировало счета на общую сумму 100 миллионов крон (около $4 млн) и арестовало имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова. Как сообщает Ceska Televize, Евтушенков скрытно контролирует компанию, занимающуюся производством электронных компонентов, а также владеет отелями, а его структуры занимаются производством и поставками вооруженных систем для вооруженных сил.

В конце июня Евтушенков был включен в чешский санкционный список, что послужило причиной для ареста его активов на территории страны. Оценивается, что его имущество в Карловых Варах составляет более 500 миллионов крон (примерно $20 млн). Ранее сообщалось, что бизнесмен владеет в Карловых Варах как минимум шестью виллами, пишет The Moscow Time.

Среди арестованных активов — пятизвездочный отель Savoy Westend, который ранее служил популярным местом отдыха для российских политиков, артистов и бизнесменов. На данный момент отель работает в ограниченном режиме и принимает только тех гостей, которые предварительно забронировали номера до конца июня. По словам руководства отеля, санкции могут негативно повлиять на его сотрудников и существенно ограничить его деятельность.

Владимир Евтушенков и его сын Феликс были включены в санкционные списки Чехии за «систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Евтушенков руководит машиностроительным концерном «РТИ Системы», который является поставщиком Минобороны РФ. Его сын Феликс является совладельцем компании и занимает в ней ключевую роль.

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