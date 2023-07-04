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В Чечне вооруженные люди напали на журналистку «Новой газеты»

  • 4.07.2023, 9:27
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В Чечне вооруженные люди напали на журналистку «Новой газеты»
Елена Милашина

Также напали на адвоката Александра Немова.

В Чечне вооруженные люди напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщает «Команда против пыток».

Неизвестные в масках перехватили такси Милашиной и Немова по дороге из аэропорта в Грозный. Их избили – били в том числе ногами по лицу, уничтожили технику и документы. По словам Немова, напавшие угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове.

Сейчас оба находятся в больнице Грозного. У них множественные ушибы, у Милашиной сломано несколько пальцев на обеих руках.

По сообщению телеграм-канала «Кровавая барыня» с места событий, оба сидят в инвалидных колясках. Милашина не транспортабельна. Ее голова облита зеленкой, она периодически теряет сознание.

Немов плохо двигается, еле говорит. Он получил ножевое ранение в ногу – «Команда против пыток» с его согласия опубликовала фото. По словам Немова, нападавшие велели им с Милашиной уезжать: «Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите».

Милашина и Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой, который должны огласить сегодня. Немов – адвокат Мусаевой.

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