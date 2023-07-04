«Суровикин отказался давать команду о нанесении авиаудара по колонне «Вагнера» 4.07.2023, 9:49

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ГУР Украины - о жизни российского генерала после мятежа Пригожина.

В России действительно подозревают, что российские генерал Сергей Суровикин может быть связан с мятежом главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. В ГУР Украины знают, что российские спецслужбы всерьез принялись за его деятельность.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в России расследуют деятельность Суровикина по поводу вероятной поддержки Пригожина.

Справка. Генерал Сергей Суровикин – военный преступник, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину с октября 2022 года. Именно ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. В январе 2023 года он был отстранен от должности командующего войсками и стал командующим ПКС России.

Юсов сообщил, что после мятежа генерал Суровикин некоторое время был ограничен в передвижении. Также в России расследуют, действительно ли он способствовал мятежу Пригожина и отказался давать команду о нанесении авиаудара по колонне ППК «Вагнера».

Впоследствии Суровикина отпустили. Но Юсов отметил, что пока рано делать выводы о дальнейшей судьбе российского генерала.

- Подтверждается, что некоторое время Суровикин был ограничен в своих действиях, в передвижении. В частности, расследовалась его возможная деятельность во время мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнера» – о том, что он вроде бы отказался давать команду о нанесении авиаудара по колонне ЧВК. Однако по состоянию на данный момент его отпустили. И, опять же, ситуация разворачивается. Пока выводы делать рано, – сказал Юсов.

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