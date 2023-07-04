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Лукашисты на немецком танке врезались в дерево

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  • 4.07.2023, 11:18
  • 7,784
Лукашисты на немецком танке врезались в дерево

Горе-реконструкторы насмешили белорусов.

В Беларуси произошел курьезный инцидент во время реконструкции боевых действий времен Второй мировой войны. Лукашисты, которые участвовали в мероприятии «на стороне нацистов», не справились с управлением немецкого танка и влетели в дерево, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Испуганные «реконструкторы» смотрели на дерево, боясь, что оно рухнет на них. Затем в спешке покинули танк.

«Это специально так задумано», — спрашивает мужчина на видео, которое было опубликовано в социальных сетях. На видео слышен хохот и смех зрителей от нелепых действий «реконструкторов».

«Прикинь, а если б на людей дерево упало?», — задается вопросом автор видео, который снимал происходящее.

Он также добавляет, что это была «самая смешная реконструкция» в его жизни.

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