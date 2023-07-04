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Витеблянин открыл огонь по подъезду жилого дома

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  • 4.07.2023, 12:33
  • 3,462
Витеблянин открыл огонь по подъезду жилого дома

Он был пьян.

В Витебске задержан мужчина, который обстрелял подъезд жилого дома. Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел 1 июля на улице 33-й Армии. 22-летний молодой человек пригласил в гости знакомых.

«Около полуночи хозяин квартиры вместе с двумя своими приятелями, 20 и 21 лет, подъехали к дому. Будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил напугать своих знакомых. Он достал из своей барсетки пневматический пистолет и выстрелил из него в сторону подъезда», – рассказали в милиции.

Витеблянин также направил оружие в сторону своих друзей. Все это попало на камеру видеонаблюдения и оказалось в интернете.

«Стоит отметить, что пистолет не был снаряжен патронами. Вместе с тем окружающим были слышны хлопки холостого выстрела оружия», – добавили в УВД.

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