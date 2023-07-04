Обыкновенный рашизм

Обыкновенный рашизм5
- Андрей Окунь
- 4.07.2023, 14:12
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У путинской России на самом деле нет идеологии.
Парламентская ассамблея ОБСЕ накануне впервые использовала в своих документах термин «рашизм» для обозначения государственной идеологии России. Изначально ненаучный термин, не имеющий устоявшейся этимологии, начинает закрепляться в массовом сознании.
Хоть я и не считаю слово «рашизм» справедливым и точным, но сама попытка иностранных наблюдателей дать происходящему какое-то ёмкое название мне понятна. Проблема лишь в том, что у путинской России на самом деле нет идеологии. Под идеологией россиянам преподносят обычную пропаганду, которая закрывает актуальные потребности власти.
Надо режиму оправдать вторжение в чужую страну, он расскажет про «своих не бросаем». Надо успокоить людей на фоне урезания свобод и прав - расскажут про русские «традиционные ценности». И потом, конечно, действующая власть будет бездарно сама себя опровергать по каждому идеологическому тезису: бросать «своих» в Херсоне, молчать о военных потерях и врать буквально обо всём, доказывая, что ей важна не идеология, а сохранение власти.
Повторю: в России нет идеологии, а есть только государство, которое пытается компенсировать идейную импотенцию разными манипуляциями. Если рашизм и существует, то исключительно в кремлёвских кабинетах и головах бункерных сидельцев. Государственную идеологию этим термином описать нельзя, как и настроение, царящее в обществе. Россиянам не нужна была война, и даже сейчас большинство выступает за её прекращение.
При этом связка «россиянин = российский фашист», вероятно, будет укрепляться, пока боевые действия продолжаются. И это ещё один итог абсолютно преступной и провальной войны, развязанной российской элитой. «Солдат освободитель», «защитник мира от фашизма» - все эти образы, ассоциирующиеся с СССР, а значит и с Россией, как с его преемницей, уходят в прошлое, а на их место благодаря Путину приходит солдат, обстреливающий мирные города и пытающий гражданских.
Так что в популяризации термина «рашизм» нужно винить не иностранцев и тем более не украинцев, а российскую власть, которая в попытках навязать соседям «русский мир» разрушает нашу культуру и образ страны на мировой арене.
Андрей Окунь, Telegram