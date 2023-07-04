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Обыкновенный рашизм

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  • Андрей Окунь
  • 4.07.2023, 14:12
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Обыкновенный рашизм

У путинской России на самом деле нет идеологии.

Парламентская ассамблея ОБСЕ накануне впервые использовала в своих документах термин «рашизм» для обозначения государственной идеологии России. Изначально ненаучный термин, не имеющий устоявшейся этимологии, начинает закрепляться в массовом сознании.

Хоть я и не считаю слово «рашизм» справедливым и точным, но сама попытка иностранных наблюдателей дать происходящему какое-то ёмкое название мне понятна. Проблема лишь в том, что у путинской России на самом деле нет идеологии. Под идеологией россиянам преподносят обычную пропаганду, которая закрывает актуальные потребности власти.

Надо режиму оправдать вторжение в чужую страну, он расскажет про «своих не бросаем». Надо успокоить людей на фоне урезания свобод и прав - расскажут про русские «традиционные ценности». И потом, конечно, действующая власть будет бездарно сама себя опровергать по каждому идеологическому тезису: бросать «своих» в Херсоне, молчать о военных потерях и врать буквально обо всём, доказывая, что ей важна не идеология, а сохранение власти.

Повторю: в России нет идеологии, а есть только государство, которое пытается компенсировать идейную импотенцию разными манипуляциями. Если рашизм и существует, то исключительно в кремлёвских кабинетах и головах бункерных сидельцев. Государственную идеологию этим термином описать нельзя, как и настроение, царящее в обществе. Россиянам не нужна была война, и даже сейчас большинство выступает за её прекращение.

При этом связка «россиянин = российский фашист», вероятно, будет укрепляться, пока боевые действия продолжаются. И это ещё один итог абсолютно преступной и провальной войны, развязанной российской элитой. «Солдат освободитель», «защитник мира от фашизма» - все эти образы, ассоциирующиеся с СССР, а значит и с Россией, как с его преемницей, уходят в прошлое, а на их место благодаря Путину приходит солдат, обстреливающий мирные города и пытающий гражданских.

Так что в популяризации термина «рашизм» нужно винить не иностранцев и тем более не украинцев, а российскую власть, которая в попытках навязать соседям «русский мир» разрушает нашу культуру и образ страны на мировой арене.

Андрей Окунь, Telegram

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