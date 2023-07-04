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Посол Германии Манфред Хутерер покидает Беларусь

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  • 4.07.2023, 19:45
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Посол Германии Манфред Хутерер покидает Беларусь
Манфред Хутерер

Немецким посольством в нашей стране будет руководить временный поверенный.

Посол Германии Манфред Хутерер покидает Беларусь после четырех лет работы и возвращается на родину.

«Беларусь не только находится в центре Европы, ее люди думают и чувствуют по-европейски. Иными словами, я воспринимаю Беларусь как лучшую часть Европы», — сказал Манфред Хутерер в своем прощальном интервью.

Он упомянул, что в 2019 году, когда он прибыл в Беларусь, ощущалось углубление контактов Германии и Беларуси, особенно между представителями гражданского общества и деловых кругов. Но с 2020-го эти тенденции изменились «в результате массовых репрессий белорусской власти против собственных граждан и вовлечения белорусского руководства в захватническую войну России против Украины, нарушающую нормы международного права».

Дипломат с болью упомянул закрытие в Беларуси Института имени Гете и Германской службы академических обменов, а также многих белорусских организаций, с которыми немецкая сторона много лет плодотворно сотрудничала.

Посол подчеркнул, что ему больно от того, что он «не смог лично, лицом к лицу, попрощаться с таким количеством партнеров посольства Германии в Минске», которые входят в 1500 человек, признанных политзаключенными в Беларуси. Он подчеркнул, что Германия и ЕС требуют освобождения всех политзаключенных в нашей стране.

Нового посла Германия назначать в Беларусь не станет. С 4 июля руководить посольством будет Михаэль Новак в должности временного поверенного в делах Германии в Беларуси. Ранее он занимал должность постоянного заместителя посла.

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