Украинская армия закрепляется на новых рубежах на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях
- 4.07.2023, 20:04
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские оккупанты сосредоточены на четырех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 4 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Противник и далее сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений», – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг безуспешно пытался наступать на купянском направлении (южнее Новоселовского Луганской области), авдеевском (в районе Авдеевки), лиманском (западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области), марьинском (в районе Марьинки).
«На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, украинские воины, продолжающие вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах», – рассказали в ВСУ.
На запорожском и херсонском направлениях, по данным Генштаба, враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, на многих направлениях использует авиацию и ведет огонь из артиллерии и минометов.
«В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», – объяснили в Генштабе ВСУ.