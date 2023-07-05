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Окружение Бахмута: ВСУ разбили россиян возле Клещиевки

  • 5.07.2023, 9:59
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Окружение Бахмута: ВСУ разбили россиян возле Клещиевки

Украинская армия наступает на трех направлениях.

Украинские военные преуспевают в районе села Клищиевка Бахмутского района и продолжают вести наступление на трех направлениях. Идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

«На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказал он.

Тактика врага

По словам спикера, противник оказывает мощное сопротивление и применяет резервы, несет огромные потери.

«Продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях», - добавил Ковалев.

В целом, по его словам, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях.

«Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы», - добавил он.

Ситуация возле Бахмута и на Бахмутском направлении

По данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута. Вчера генерал Александр Сырский заявил, что украинские военные смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления.

А днем ранее Сырский заявил, что украинские военные смогли продвинуться по фалангам Бахмутского направления. Там были уничтожены позиции оккупантов.

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