ВСУ ликвидировали группу «кадыровцев» под Бахмутом в юбилей Залужного 8.07.2023, 11:49

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Оккупантов возле Клещеевки разбила 28-я бригада.

Бойцы 28-й бригады им. Рыцарей Зимнего Похода подготовили оригинальный подарок Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному под Бахмутом.

Там украинские воины разгромили группу «кадыровцев».

Такой информацией утром 8 июля поделился депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«На День рождения Главнокомандующего пошли подарочки: рыцари из 28-й бригады поджарили группу кадыровских тиктокеров под Клещеевкой. Хорошее пополнение на концерт Кобзона. Иметь дело с ВСУ - это не TikTok снимать», - сообщил нардеп.

Отметим, что Клещеевка - это южный фланг Бахмута. Там ВСУ недавно взяли под контроль важную высоту, которая позволяет контролировать южную часть города. За само село идут тяжелые бои, российские и украинские СМИ сообщили о бегстве части оккупантов из населенного пункта.

Военнослужащий ВСУ «Бахмутский Демон» вечером 7 июля сообщил о «большой интенсивности боев за Клещеевку», уточнив, что населенный пункт почти освобожден.

«Пока не под полным контролем. Впрочем, это дело времени», - добавил утром 8 июля воин.

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