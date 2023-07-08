Ключевые высоты заняты: как успех в Клещеевке повлияет на продвижение ВСУ 8.07.2023, 12:50

Вокруг Бахмута образуется полукольцо, россияне попадают в оперативное окружение.

Украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами. Трудные бои продолжаются, в частности, на Востоке, на Бахмутском направлении. На днях в Генштабе ВСУ сообщили о частичном успехе в районе Клещеевки.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 каналу», почему важны данные позиции и какая основная задача сейчас стоит по отношению к этому населенному пункту.

По словам Романа Свитана, задача украинских военных возле Клещиевки – занять господствующие высоты. Поскольку данная местность расположена в определенной низменности, можно работать по вытеснению врага.

«Высоты заняты. Сейчас расчищаются определенные плацдармы возле этих высот, чтобы можно было подтянуть тяжелую армейскую артиллерию. Уже дальше можно работать по дальним подступам к Бахмуту, чтобы полностью взять россиян в оперативное окружение», – отметил он.

В таких обстоятельствах россияне могут сами выйти из Клещеевки, поскольку вести оборону под постоянным огнем невозможно. И вообще невозможно удерживать позиции, которые находятся ниже противоборствующей стороны.

«Мы выбрали правильную тактику идти не низменностями, а высотами. Донбасс – это старые горы с высотой 300 – 350 метров. Там кряж за кряжем. Поэтому дело времени, когда россияне сами выйдут», – добавил Свитан.

Он добавил, что такой сценарий возможен и с Бахмутом. Вокруг него образуется полукольцо, чтобы можно было взять врага в оперативное окружение.

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