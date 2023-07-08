закрыть
8 июля 2023, суббота, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ключевые высоты заняты: как успех в Клещеевке повлияет на продвижение ВСУ

  • 8.07.2023, 12:50
Ключевые высоты заняты: как успех в Клещеевке повлияет на продвижение ВСУ

Вокруг Бахмута образуется полукольцо, россияне попадают в оперативное окружение.

Украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами. Трудные бои продолжаются, в частности, на Востоке, на Бахмутском направлении. На днях в Генштабе ВСУ сообщили о частичном успехе в районе Клещеевки.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 каналу», почему важны данные позиции и какая основная задача сейчас стоит по отношению к этому населенному пункту.

По словам Романа Свитана, задача украинских военных возле Клещиевки – занять господствующие высоты. Поскольку данная местность расположена в определенной низменности, можно работать по вытеснению врага.

«Высоты заняты. Сейчас расчищаются определенные плацдармы возле этих высот, чтобы можно было подтянуть тяжелую армейскую артиллерию. Уже дальше можно работать по дальним подступам к Бахмуту, чтобы полностью взять россиян в оперативное окружение», – отметил он.

В таких обстоятельствах россияне могут сами выйти из Клещеевки, поскольку вести оборону под постоянным огнем невозможно. И вообще невозможно удерживать позиции, которые находятся ниже противоборствующей стороны.

«Мы выбрали правильную тактику идти не низменностями, а высотами. Донбасс – это старые горы с высотой 300 – 350 метров. Там кряж за кряжем. Поэтому дело времени, когда россияне сами выйдут», – добавил Свитан.

Он добавил, что такой сценарий возможен и с Бахмутом. Вокруг него образуется полукольцо, чтобы можно было взять врага в оперативное окружение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец