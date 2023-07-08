Разгром «второй армии мира»: что Украина сделала с Россией 8.07.2023, 14:08

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Итоги 500 дней большой войны.

Кремлевское командование в начале прошлого года планировало захватить «за три дня» Киев, а за последующие несколько дней – всю Украину. В зимнее утро 24 февраля 2022 года россияне перешли от «гибридной войны», которую они вели против нашей страны с 2014 года к горячему противостоянию с целью уничтожения украинской государственности.

В итоге за 500 дней вторжения Кремль уничтожил сначала собственную профессиональную армию, а после «помножил на ноль» собственный геостратегический потенциал, оказавшись в тотальной зависимости от Китая и сомнительных «партнеров» вроде минского режима Лукашенко и иранских «авиаконструкторов».

Насколько провальными для россиян в плане потерь стали 500 дней вторжения, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан специально для «Апострофа»:

— На данный момент кремлевские оккупанты удерживают около 16% территории нашей страны. С начала открытого вторжения ВСУ провели ряд успешных операций по вытеснению россиян с территории Киевской, Харьковской областей и Херсона. Дабы на время отсрочить очередной «жест доброй воли» на юге и не допустить подхода ВСУ в временно оккупированному Крыма, российское командование подорвало дамбу Каховской ГЭС.

Очевидно, что такие действия в купе с тотальным минированием территорий не дадут россиян преимущества по времени. Уже сейчас Силы обороны Украины в рамках наступательных операций освободили больше территорий, нежели россияне в ходе своего разгромного «зимнего наступления». Боевые столкновения проходят на линии фронта длинной более чем в 1200 км. Такого никогда не было с момента завершения Второй мировой.

Силы обороны Украины за 500 дней масштабного вторжения сначала уничтожили всю профессиональную армию РФ, а после начали крошить новые российские части и соединения, состоящие из регулярных частей, «чмобиков» и разного рода вооруженных бандформирования вроде ОПГ «повара» Пригожина.

Согласно информации от Генштаба ВСУ, в течение 500 дней российского вторжения мы ликвидировали около 233 тыс. оккупантов. Такие потери значительно превышают показатели военных конфликтов середины-конца прошлого века.

Даже если брать во внимание период Второй мировой, то в советско-финской войне погибло около 167 тыс. бойцов и офицеров РККА. Получается, что нынешние малахольные российские полководцы положили почти в 1,3 раза больше солдат, чем их большевистские предшественники.

Потери россиян значительно превышают потери Соединенных Штатов в нескольких крупнейших войнах, которые они вели в прошлом столетии. За восемь лет участия американцев во Вьетнамской войне потери Пентагона были почти вчетверо меньше, чем российские потери в Украине – около 58 тыс. солдат, из которых около 47,5 тыс. именно боевых потерь.

В мае текущего года на 447-й день войны, ВСУ положили 200 тыс. оккупантов. Статистика российских «двухсотых» показала, что вторую сотню тысяч россиян отправили на «концерт Кобзона» в два раза быстрей, чем первую. Первые 100 тыс. «двухсотых» собирали в течение 10 месяцев открытого вторжения. Вторая сотня получилось в течении неполных пяти месяцев.

В текущем году в ходе так называемого российского «зимнего контрнаступления» доходило до того, что россияне только под Бахмутом теряли до 7000 человек еженедельно. Вся путинская «частичная мобилизация», объявленная осенью прошлого года, преследовало своей целью заткнуть дыры на фронте и создать ресурсную базу для дальнейших наступательных операций в сугубо в «жуковском стиле». Позиции ВСУ просто заваливались трупами, но и эта тактика не дала Кремлю никакого результата.

Потери российского командования в тяжелой технике можно назвать катастрофическими. По состоянию на сейчас, как информирует наше командование, оккупанты потеряли более 4 тыс. танков. Дабы понимать уровень цифр, такого числа танков будет достаточно, чтобы вооружить армии нескольких европейских стран. На вооружении ФРГ 266 танков, Польши 569, Греция имеет 1365 танков. Больше показатели только у США (5500 танков) и КНР – 4950 единиц.

Теперь Украина и РФ сравнялись по числу танков – примерно по 2 тыс. единиц. Если динамика сохранится, то у российских оккупантов тяжелой техники в скором времени может стать меньше, чем у Сил обороны Украины.

Российские потери в авиации также остаются существенными. С начала открытого вторжения наши войска уничтожили более 620 российских самолетов и вертолетов, что соразмерно численных показателям ВВС Британии и Германии.

На 500 день войны, когда ВСУ уверенно продвигаются на юге и востоке страны, а россияне уходят в глухую оборону, у Кремля с каждым днем сокращается поле для военно-дипломатического маневра. Российские командование стало посмешищем для военных специалистов по всему миру.

Если в 2014-2022 годах китайские генералы с интересом наблюдали, как россияне используют свои «гибридные тактики» в Украине, Сирии, а также провоцируют нестабильность в ЕС посредством подстегивания миграционных кризисов и скупая разных «полезных идиотов», то теперь лихой образ «геополитического мачо» заметно поблек.

Для формальных «союзников» по ОДКБ Путин стал диктатором-неудачником, который не может гарантировать стабильность внутри РФ, где хозяйничают не только повстанцы из РДК и Легиона «Свобода России», но и собственные сатрапы вроде Евгения Пригожина. За 500 дней горячей войны РФ еще больше вошла в геополитическую и геоэкономическую орбиту Китая, де-факто став сырьевой колонией Поднебесной.

Мы зависим от поставок западных вооружений и финансовой поддержки стран НАТО, хотя активно применяем на поле бое и собственные разработки, включая и БПЛА. Но даже с учетом западной военно-технический помощи, нужно понимать, что никакое оружие само по себе не уничтожает врага. Результат, который ВСУ показали за 500 дней открытого вторжения, стал возможен, прежде всего, потому что 24 февраля 2022 года в Украине критическая масса людей, готовых даже перед лицом смерти послать ржавый «русский корабль» по короткому маршруту.