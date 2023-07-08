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Рада БНР жестко раскритиковала деятельность Московского патриархата в Беларуси

  • 8.07.2023, 15:14
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Рада БНР жестко раскритиковала деятельность Московского патриархата в Беларуси

РПЦ является главным источником межрелигиозной напряженности в стране.

Рада БНР осудила позицию Русской православной церкви в отношении других религиозных общин Беларуси, в том числе попытки помешать созданию Апостольской администратуры для верующих византийского (греко-католического) обряда в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Рады БНР, где эти действия названы «вмешательством», а РПЦ – «главным источником межрелигиозной напряженности в Беларуси».

Сайт Charter97.org приводит перевод заявления, опубликованного в телеграм-канале Рады БНР:

— Беларусь (Великое Княжество Литовское) традиционно была местом религиозной толерантности и мирного сосуществования различных религиозных сообществ: греко-католического большинства, а также римско-католического, православной и протестантских меньшинств, а также нехристианских меньшинств, прежде всего представленных мусульманами и иудеями, нашедшими в Беларуси убежище после изгнания из других стран. Терпимость и уважение к разнообразию были, есть и останутся одними из главных ценностей для белорусского народа.

Главным источником межрелигиозной напряженности в Беларуси является Российская православная церковь, насильно насаженная белорусам в первой половине XIX века, а в нынешнем виде сформированная в сталинском СССР в 1943 году и представленная сегодня несамостоятельным экзархатом под фальшивым названием «Белорусская православная церковь».

За время своей деятельности на территории Беларуси эта организация проявила себя прежде всего не как церковь, а как российский колониальный институт, инструмент русификации и давления на традиционные беларусские христианские церкви, к которым сама Русская православная церковь не принадлежит. В советское время Русская православная церковь была инструментом в руках тоталитарного советского режима, который проводил политику этноцида белорусов и политического террора против любых инакомыслящих. Многочисленные иерархи РПЦ были сотрудниками преступной организации КГБ СССР и остаются агентами спецслужб авторитарных режимов Лукашенко и путинской России.

В современной Беларуси РПЦ является одним из идеологических оплотов режима А. Лукашенко и пользуется необоснованными привилегиями со стороны авторитарного лукашенковского государства в то время, как многие другие беларусские христианские церкви подвергаются дискриминации, конфискации имущества и репрессиям против священников. Белорусское автокефальное православие, которое является настоящим продолжением местных православных традиций на белорусских землях от средневековья и которое много лет было и остается одним из духовных оплотов многих белорусов в изгнании, вынуждено в Беларуси существовать в условиях особенно жестокого преследования.

Вопреки устоям христианского учения так называемая «Белорусская православная церковь» не осуждает насилие, убийства и пытки, за которые несет ответственность режим Лукашенко. Наоборот, из рядов Белорусского экзархата РПЦ систематически и целенаправленно выдавливаются священники и активисты, которые стоят на честных христианских — и тем более на демократических пробелорусских — позициях. Десятилетиями РПЦ занимается индоктринацией православных белорусов в духе российского национализма и «русского мира».

Наиболее красноречиво свою сущность РПЦ проявила в контексте нынешней войны России против Украины. Руководство РПЦ и ее Белорусского экзархата открыто поддерживает российскую военную агрессию и благословляет российских захватчиков, совершающих военные преступления на территории Украины. Структуры так называемой БПЦ были замечены в сборе материальной помощи для российских агрессоров.

Деятельность Белорусского экзархата РПЦ должна быть предметом тщательного расследования со стороны органов охраны закона и конституционного строя в будущей демократической Беларуси. Так называемая «Белорусская православная церковь» Московского патриархата несет ответственность за продвижение экстремистской антигосударственной идеологии, поддержку российской агрессии в Украине и поддержку диктаторского режима в Беларуси.

Традиционные беларусские церкви восточного обряда, в том числе Белорусская греко-католическая церковь, Белорусская автокефальная православная церковь, имеют полное право самостоятельно определять свою внутреннюю организационную структуру, а также должны пользоваться любой поддержкой будущего демократического белорусского государства как институты, образующие историческую и духовную ценность.

Напомним, 6 июля сообщалось, что БПЦ требует от Ватикана ограничить униатов в нашей стране. Судьба греко-католиков (униатов) в Беларуси стала основной темой обсуждения во время встречи главы БПЦ Митрополита Вениамина и спецпосланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Поводом явилось принятое 30 марта 2023 года решение Папы Римского об учреждении Апостольской администратуры для верующих византийского обряда в Беларуси. Апостольская администратура приравнивается по статусу к диоцезу (епархии), что, в свою очередь, предполагает учреждение иерархии и рукоположение в епископский сан апостольского администратора.

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