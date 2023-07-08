Бункер не помог: морпехи ВСУ выбили россиян с мегаукрепленной позиции под Бахмутом 8.07.2023, 15:19

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Оккупантов разломили в районе Клещеевки.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины выбили россиян из позиции, оснащенной бетонным бункером.

Бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ им. контр-адмирала Михаила Остроградского потеснили россиян на южном фланге Бахмута.

Оккупанты были выбиты из мегаукрепленной позиции. Военные сняли военный объект РФ на видео.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Позиция была отбита в районе села Клещеевка, что на юге от Бахмута. Окопались там россияне очень серьезно, оборудовав себе, в том числе, бетонный бункер.

Судя по кадрам, не было у солдат РФ там и дефицита в снарядах, на видео попало большое количество мин, гранат и магазины к автоматам. Укрепления не помогли россиянам удержать позицию. Морпехи ВСУ полностью ее зачистили от оккупантов.

Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, ВСУ ликвидировали группу «кадыровцев» под Бахмутом.

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