Украина вернула из плена всех командиров обороны «Азовстали» 3 8.07.2023, 16:46

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Видеофакт.

Все украинские командиры, руководившие обороной «Азовстали», возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы возвращаемся домой из Турции и везем наших героев домой», - написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.

Кто вернется домой:

Денис Прокопенко «Редис» - командир «Азова»;

Сергей Волынский «Волина» - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав Паламарь «Калина» - заместитель командира «Азова»;

Олег Хоменко - майор Национальной гвардии Украины;

Денис Шлега - полковник Национальной гвардии Украины.

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