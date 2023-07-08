закрыть
8 июля 2023, суббота, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина вернула из плена всех командиров обороны «Азовстали»

3
  • 8.07.2023, 16:46
  • 3,496
Украина вернула из плена всех командиров обороны «Азовстали»

Видеофакт.

Все украинские командиры, руководившие обороной «Азовстали», возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы возвращаемся домой из Турции и везем наших героев домой», - написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.

Кто вернется домой:

Денис Прокопенко «Редис» - командир «Азова»;

Сергей Волынский «Волина» - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав Паламарь «Калина» - заместитель командира «Азова»;

Олег Хоменко - майор Национальной гвардии Украины;

Денис Шлега - полковник Национальной гвардии Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец