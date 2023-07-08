Украина вернула из плена всех командиров обороны «Азовстали»3
- 8.07.2023, 16:46
- 3,496
Видеофакт.
Все украинские командиры, руководившие обороной «Азовстали», возвращаются в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы возвращаемся домой из Турции и везем наших героев домой», - написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.
Кто вернется домой:
Денис Прокопенко «Редис» - командир «Азова»;
Сергей Волынский «Волина» - и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
Святослав Паламарь «Калина» - заместитель командира «Азова»;
Олег Хоменко - майор Национальной гвардии Украины;
Денис Шлега - полковник Национальной гвардии Украины.