«Идем вперед»: Зеленский подвел итог 500 дней войны в Украине 2 8.07.2023, 19:11

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Президент Украины опубликовал вдохновляющее видео.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео, приуроченное 500 дням украинской борьбы с оккупантами с момента полномасштабного вторжения России.

В видео гарант Украины подчеркнул, что в течение всего этого времени украинские воины остаются несокрушимыми и продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле: «И ни одного дня слабости», - подчеркнул он.

При этом президент Украины поблагодарил всех, кто «бьется ради свободы и независимости Украины». Лидер Украины подчеркнул, что каждый день мы делаем новый шаг вперед и идем к победе.

Все эти слова сопровождаются видеорядом, где украинские воины уничтожают врага, освобождают украинские села и города, а люди их встречают объятиями и слезами радости. Есть также кадры уничтоженных россиянами жилых домов.

«Мы идем вперед. И спасибо каждому и каждой», - подчеркнул президент Украины.

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