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В Кремле устроили истерику из-за возвращения в Украину защитников «Азовстали»

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  • 8.07.2023, 19:52
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В Кремле устроили истерику из-за возвращения в Украину защитников «Азовстали»

Песков заговорил о «нарушении договоренностей».

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не поставил в известность о передаче Украине командиров полка «Азов». Об этом он заявил агентству РИА Новости.

— Россию никто не ставил в известность о передаче «главарей» «Азова» из Турции. По условиям договоренностей они должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что возвращение командиров, которые защищали «Азовсталь» является «нарушением договоренностей» как со стороны Турции: так и со стороны Украины.

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