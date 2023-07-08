ВСУ мощно отработали по позициям россиян 8.07.2023, 21:15

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Что удалось уничтожить?

Авиация сил обороны Украины за 8 июля нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск. Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны (ПВО) россиян и две станции радиоэлектронной борьбы РФ.

Тем временем российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские ударные БПЛА Shahed.

Кроме того, россияне совершили 34 авиационных удара, 42 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», - предупредили в Генштабе.

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