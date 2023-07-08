Зеленский прибыл во Львов вместе с командирами «Азова» 1 8.07.2023, 22:40

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Встретить героев пришли сотни местных жителей.

Во Львов в субботу, 8 июля, приехали президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников «Азовстали» – Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, сообщает ТСН.

В центре Львова, на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко собрались сотни местных жителей, чтобы встретить президента и легендарных военных.

Также во Львов приехали митрополит ПЦУ Эпифаний, глава УГКЦ Святослав и представители духовенства разных украинских конфессий. Во время мероприятия планируется «Молитва за Украину» – молебен к 500-му дню войны.

На месте также присутствуют мэр Львова Андрей Садовый, премьер-министр Денис Шмигаль и областные власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников «Азовстали», которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров «Азовстали» — на 55 оккупантов.

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