ВСУ ликвидировали начальника штаба батальона шпионов РФ «Спарта» 9.07.2023, 9:44

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Высокопоставленный последователь «Моторолы» действовал под кличкой «Массажист».

Ликвидирован начальник штаба отдельного гвардейского разведывательного батальона РФ «Спарта» имени уничтоженного боевика Арсена Павлова (кличка «Моторола») - Александр Пукачев («Массажист»).

О ликвидации одного из главарей противника в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц», и показал фотографию нового «груза 200».

«…успешно демобилизирован: …начальник штаба орб «Спарта» Александр «Массажист» Пукачев…», - поделился воин.

На странице батальона шпионов противника в российской соцсети «ВКонтакте» говорится, что начальник штаба был уничтожен 7 июля. Других подробностей в батальоне не раскрыли. Стоит отметить, что Пукачев родился 8 декабря 1985 года.

Банда «Спарта» была создана в августе 2014 года и воевала на стороне так называемой «ДНР», которую поддерживала Россия. Бандой руководил Арсен Павлов. 16 октября 2016 года главарь боевиков был уничтожен во временно оккупированном Донецке.

Сейчас «Спарта» является отдельным подразделением сухопутных войск РФ.

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