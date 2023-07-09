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Зеленский и Дуда неожиданно встретились в Луцке

  • 9.07.2023, 11:42
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Зеленский и Дуда неожиданно встретились в Луцке

Визит президентов не был анонсирован заранее.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке 9 июля.

Об этом сообщает «Суспільне».

Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.

При этом вчера вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

«Суспільне» сообщает, что на мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Поддержка Украины Польшей

Отметим, что Польша - одна из стран, которая больше всех поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Она оказывает военную помощь нашим защитникам и поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО.

Отметим, что президент Польши вместе с лидером Литвы Гитанасом Науседой посетил Киев в День Конституции 28 июня. Они обсудили ситуацию на передовой, евроинтеграцию и украинскую «формулу мира».

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