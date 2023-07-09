ВСУ прорывают Запорожский фронт: уникальные кадры контрнаступления на юге 9.07.2023, 15:18

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Техника преодолевает российские минные заграждения.

Одним из самых серьезных препятствий для украинского контрнаступления на фронте стали минные поля. Россияне, готовя свою линию обороны, усеяли почти каждый метр земли взрывчаткой.

Проход одного из минных полей россиян на Южном фронте сняли на видео ВСУ.

На видео военные ВСУ прорывают фронт с помощью машины разминирования, которую передала Германия, передает dialog.ua.

Под машиной одна за другой взрываются российские мины почти каждую секунду, что очень красноречиво говорит о степени заминированности территории.

Известно, что речь идет о Запорожском фронте. Там Силы обороны Украины ведут наступательные действия, постепенно «прогрызая» хорошо укрепленную оборону противника. Первые успехи уже есть, освобожден ряд населенных пунктов.

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