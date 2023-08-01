ВСУ атаковали Черноморский флот РФ 1.08.2023, 8:09

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иллюстративное фото

Удар нанесли морские дроны.

Минувшей ночью ВСУ с помощью беспилотных катеров атаковали два корабля Черноморского флота России. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. Атака якобы была отбита.

В ведомстве уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые находились в 340 км юго-западнее оккупированного Севастополя.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — говорится в сообщении.

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