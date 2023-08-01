Расследователи: К похищению украинских детей причастна семья Лукашенко 1.08.2023, 9:33

1,148

И окружение диктатора.

Белорусский исследовательский центр определил организаторов и участников вывоза в Беларусь детей с оккупированных территорий Украины. К этому причастно окружение Лукашенко и член его семьи. Руководит процессом паралимпиец Алексей Талай.

Именно из-за похищения украинских детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Руководит процессом вывоза детей в Беларусь паралимпиец Алексей Талай. В марте 2023 года он лично получил статус представителя постоянного комитета «Союзного государств», призванного помочь с перевозкой школьников из малообеспеченных семей и сирот из «ДНР» и «ЛНР».

В организации мероприятий для украинских детей принимает участие старший сын Александра Лукашенко Дмитрий. Пророссийская активистка Ольга Волкова, которая ведет Instagram под ником Ольга Подгайная, поблагодарила лично его и тех, кто «наполняет каждый день опеки за детьми теплом и заботой».

Также в этом участвует родственник Лукашенко-среднего Владимир Кулаков. Его бизнес-партнер Николай Зарубицкий, председатель «Патриотов Беларуси» и инициатор провластных автопробегов, вероятно, также причастен к похищению детей.

Кроме того, с украинскими подростками работают уголовники. Например, член Президентского спортивного клуба и сотрудник Фонда Талая Евгений Назаревич, который в 2002 году был приговорен к исправительным работам за избиение женщин, а также писатель Николай Гаврилов, который помог фонду Талая. Мужчину привлекали к уголовной ответственности.

Перевозку украинских детей оплачивают из бюджета «Союзного государства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».