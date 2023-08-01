Россияне заподозрили главу Генштаба Герасимова в записи постановочного видео 1.08.2023, 10:53

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Он похвастался визитом «на передовую».

В России заявили о визите на передовую в Запорожской области начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Там он якобы заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий «противника» и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении, пишет «Обозреватель».

Соответствующее видео опубликовало министерство обороны государства-агрессора. Среди граждан РФ такая новость вызвала только возмущение и сарказм.

Одни россияне писали в комментариях, что Герасимов занимается лишь красивыми постановками, пока российская столица поддается атакам беспилотников, другие считают, что начальник Генштаба мог проверить разве что, правильно ли побриты солдаты, и посмотреть журналы.

«Беспилотники в Москве...неа не слышали, мы красивые видосы записываем, не мешайте», «Кто проверил!?», «Показушник, в месте с Шойгу», «Под Белгородом бы проверил вдоль границы», «Начальник Генерального штаба должен в кабинете сидеть», «Журналы проверял или бритые подбородки?», «Показушник и позер! И лицо такое умное состряпал, типа все понимает», «Проверил как бирки пришиты и таблички прибиты», «Напомните, пожалуйста, сколько мавиков министерство обороны передало в войска, чтобы своевременно обнаруживать противника?», «Клоун, иди на пенсию», – писали россияне.

Напомним: в британской разведке считают, что со временем критика со стороны подчиненных в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова станет для них значительной проблемой.

Там подчеркнули, что отстранение командующего 58 общевойсковой армии РФ Ивана Попова, вероятно, связано с выражением им беспокойства по поводу проблем в российских войсках. Его аудиообращение сигнализирует о серьезном недовольстве значительной части российского офицерского состава действиями высшего военного руководства РФ.

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