Власти Гродно приняли польского политика-самозванца 4 1.08.2023, 14:57

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Кшиштоф Толвиньски уже дважды посещал Беларусь с «официальными делегациями».

Представители польской партии «Фронт» посетили Гродно 31 июля. Их приняли в облисполкоме и устроили встречу с работниками государственных газет и телевидения. Визит освещали так, будто приехали авторитетные политики, представляющие значительную часть польского общества. Но все совсем не так, пишет hrodna.life.

Польскую делегацию возглавлял Кшиштоф Толвиньски. «Гродненская правда» пишет о нем, что он председатель партии «Фронт», бизнесмен, политик, который в разные годы занимал должности заместителя маршалка Подляского воеводства, заместителя министра государственной казны, был членом Сейма.

Создается впечатление, что в Гродно побывал крупный польский политик. Но это манипуляция.

Толвиньски занимал высокие посты либо довольно довно, либо недолго. А попадал на них благодаря политическим перебежкам или случайным событиям.

Так кто такой Кшиштоф Толвиньски

Кшиштоф Толвиньски — успешный фермер из Подлясья. Он начал работать в этой сфере в 1989 году, его ферма в основном производит молоко. В 1990-х и 2000-х годах он был членом самоуправления и профсоюза фермеров. Также занимал руководящие должности в общественных организациях «Союз польской шляхты» и «Общество памяти Юзефа Пилсудского». В то же время он был членом партии PSL, которая позиционировалась как крестьянская партия. Именно в качестве члена этой партии в 2002—2006 годах Толвиньски был вице-маршалком Подляского воеводства. На выборах 2001, 2005 и 2007 годов пытался попасть в парламент, но безуспешно.

Ему удалось недолго побыть депутатом Сейма в 2010—2011 годах, но не потому, что он выиграл выборы — он получил всего лишь 5854 голоса и не смог пройти в парламент. Его предшественник с депутатским мандатом Кшиштоф Путра погиб в крушении президентского самолета под Смоленском в апреле 2010 года. По тогдашним законам Польши его место должен был занять следующий кандидат, набравший наибольшее количество голосов. На следующих выборах в 2011, 2015 и 2019 годах Толвиньски снова не смог победить.

Во время своей политической карьеры Толвиньски перешел из PSL в отколовшуюся партию Piast, позже в PiS, а еще позже в Kukiz'15 и Konfederacja — все это более или менее правые и евроскептические партии. Благодаря таким перебежкам он стал в 2007 году заместителем министра государственной казны, но пробыл им всего лишь три месяца — с сентября по ноябрь. После 2011 года успехов в политике у Толвиньского не было. В 2023 году он создал собственную партию «Фронт».

Стал часто ездить в Беларусь

Кшиштоф Толвиньски уже дважды посещал Беларусь с «официальными делегациями». В августе 2022 года он посетил Волковыск. Волковысская районка «Наш час» тогда назвала это визитом «делегации Подляского воеводства». За такую формулировку белорусских государственных СМИ вынужден был оправдываться маршалок Подляского воеводства Артур Косицки.

«Ни одно из этих лиц не выполняет никаких функций в органах воеводской администрации и не уполномочено налаживать сотрудничество от имени Подляского воеводства», — написал тогда Косицки. Подляское воеводство прекратило отношения с Гродненской областью еще в марте 2022 года.

В ноябре 2022 года Толвиньски посетил Гродно и высоко оценил БелАЭС и борьбу с санкциями.

Написал письмо Гайдукевичу

В марте 2023 года Толвиньски направил открытое письмо депутату белорусского «парламента» Олегу Гайдукевичу. В нем он просил помощи в освобождении своего коллеги Войцеха Ольшаньского по прозвищу «Ящер» из польской тюрьмы. Ольшаньски является лидером еще одной пропутинской и пролукашенковской польской группы «Rodacy Kamraci». Тогда он отбывал срок шесть месяцев тюрьмы за угрозы — он публично призывал к убийствам политических оппонентов. Он известен своими пророссийскими, антиукраинскими и антисемитскими заявлениями, своей борьбой с ЛГБТ-сообществом, своей критикой Евросоюза, США, вакцин, полиции и журналистов — последних он считает врагами польской независимости. Ольшаньски также появлялся на белорусском телевидении, где восхвалял Лукашенко.

В письме к Гайдукевичу Толвиньски назвал Ольшаньского политзаключенным, а также попросил белорусского депутата высказаться на международной арене о том, что в Польше якобы нарушаются принципы демократии, отсутствует свобода партийной деятельности, власти строят настоящий тоталитаризм.

На самом деле это очередная дезинформация от Толвиньского, и Беларусь точно не пример страны, где партии могут действовать свободно. Верховный суд Беларуси уже ликвидировал партию «Зеленые», 9 августа назначен суд по ликвидации Социал-демократической партии народного согласия, 14 августа — по ликвидации партии БНФ, 31 августа — Белорусской социал-демократической грамады. Объединенной гражданской партии Минюст предложил самоликвидироваться.

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