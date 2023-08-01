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Российские моряки одного из кораблей в Черном море запросили эвакуацию

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  • 1.08.2023, 19:11
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Российские моряки одного из кораблей в Черном море запросили эвакуацию

ВСУ атаковали Черноморский флот РФ морскими дронами.

Российские моряки одного из кораблей в Черном море запросили эвакуацию. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны и публикует аудиоперехват переговоров.

Как отмечается, в перехваченном разговоре участвуют экипажи вертолетов Ка-29, задействованные в эвакуации российских моряков.

Утром 1 августа минобороны России сообщило о «безуспешной» атаке трех морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» – в 340 км от Севастополя. Все дроны были якобы уничтожены.

На российских пабликах распространили информацию, что среди атакованных кораблей был контейнеровоз Sparta-IV, который, по данным Naval News и наблюдателей, возил из Сирии оружие.

Источник «Бабеля» сообщил, что сейчас российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших.

По информации издания, к эвакуации привлечены вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

В перехваченном разговоре между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами России передаются текущие координаты местонахождения кораблей и уточняется количество пострадавших.

На момент разговора речь идет как минимум об одном погибшем и пятерых раненых, нуждающихся в срочной эвакуации.

Звучат слова о необходимости присутствия во время эвакуации санитарного автомобиля и пограничника для растаможки, но чего именно не уточняется.

Какой корабль пострадал от атаки — неизвестно.

«Бабель» обращает внимание, что Россия называет контейнеровоз Sparta-IV гражданским, но источник говорит, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные.

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