Стало известно, сколько будет стоить единый проездной в Минске 1 10.08.2023, 13:58

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Его «запуск» отложили более, чем на неделю.

Единый проездной в Минске будет стоит 51 рубль и 5 копеек. Его планируют запустить ко Дню города, который в этом году пройдет 9 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости».

Единый проездной на 10 суток будет стоить 17,93 рубля, на 15 суток — 26,89 рубля.

«Мы очень плотно работали по этому вопросу, обсуждали на широкой публике, в профсоюзах, в молодежных кругах, нужен ли единый проездной. Все сказали, что однозначно нужен. Ко Дню города он и будет запущен. Думаю, что все, кто активно перемещается по Минску на общественном транспорте, почувствуют экономический эффект», – заявила первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Ранее минские власти заявляли, что единый проездной будет запущен до 1 сентября.

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