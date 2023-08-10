Что не так с официальной версией взрыва на военном заводе в Сергиевом Посаде 10.08.2023, 14:58

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Очевидцы опровергают кремлевских пропагандистов.

Российские власти, комментируя взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, сообщили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном у завода. Однако история компании, арендовавшей склад, рассказ ее директора, кадры с места событий и слова очевидцев позволяют усомниться в этой версии, пишет «Агентство».

Место взрыва. Администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что взрыв произошел на складе пиротехники «Пиро-Росс».

При этом директор компании Сергей Чанкаев сказал Baza, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

Сама компания «Пиро-Росс» находится в процессе банкротства. На ее сайте говорится, что она была создана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями (ФГУП «КХЗ», ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ», ФГУП «Сигнал», ФЦДТ «Союз»). «На протяжении всего времени развития компания из маленького пиротехнического конструкторского бюро плавно переросла в крупное предприятие по разработке и производству пускового электромеханического оборудования, пиротехнических и швейных изделий, а также проведению фейерверочных показов и перевозке опасных грузов», — говорится на главной странице.

Кроме того, местные жители нашли на территории завода предмет, похожий на снаряд, пишет «Осторожно, Москва». Такой же предмет заметЯн Матвеев отметил, что это корпус от снаряда калибра 122-мм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что эпицентр взрыва находился в месте сборки пиротехники. «К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику», — сказал он.

Причина взрыва. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (репост его сообщения появился в телеграм-канале администрации городского округа) написал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов. Ту же версию назвало РИА Новости со ссылкой на источники. ТАСС в качестве причины взрыва назвало человеческий фактор.

По данным Baza, диверсия — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве причины взрыва. Издание обращает внимание, что взрыв произошел во время разгрузки грузовика. А директор «Пиро-Росс» сказал «Московскому комсомольцу», что во время взрыва находился в здании и перед взрывом был слышан гул, источник которого он определить не смог.

Телеграм-канал «112» после первых сообщений о взрыве написал, что по зданию ударил беспилотник. Воробьев позднее сказал, что версия с БПЛА не подтверждается.

Матвеев написал, что сам взрыв, попавший на видео, похож на взрыв склада боеприпасов: «Обычно готовая пиротехника все-таки взрывается постепенно и с фейерверками».

Контекст. Взрыв произошел днем в среду. Он был настолько мощный, что в зданиях в городе выбило стекла. Очевидец рассказал, что в результате было разбито «ползавода».

ЗОМЗ, на территории которого произошел взрыв, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех. Среди продукции, которую он производит, в том числе оптика для военных.

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