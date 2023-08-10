Крымский «мешок»: как полуостров превращается для оккупантов в котел 2 10.08.2023, 18:17

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Средства дальнего поражения, имеющиеся у ВСУ, уже могут бить практически по всему Крыму.

После недавних ударов по мостам в оккупированном Крыму россияне ломают голову над решением проблемы логистики - вместе с тем, полуостров превращается для войск агрессора в некий «естественный мешок».

Об этом «Апострофу» заявил известный украинский военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне подтянули с Тамани мост для того, чтобы этот «мешок» хоть как-то разгрузить, чтобы это не было изначально оперативным котлом.

Эксперт отмечает: после выведения из строя моста (Крымского) и уничтожения паромной переправы – это возможно выполнить, уничтожив дебаркадеры и сами паромы - их очень мало у россиян.

«Они их не производят, и никто им продавать паромы не будет. И я думаю, что те дроны, которые мы видим, — безэкипажные катера – они добьют эту тему и по мосту, и по самой переправе», — заявил Свитан.

После этого оккупированный полуостров от России и переводится в режим оперативного окружения, отметил эксперт.

«Наши средства дальнего поражения уже могут выполнять задачу практически по всему Крыму – и Storm Shadow, и Scalp и наши беспилотники. Как только ближе подойдем к Крыму, подключатся и ракеты М31 из HIMARS. То есть весь этот оперативный мешок станет, по крайней мере, огненным мешком», — говорит Свитан.

Далее, по словам эксперта, последует заход ВСУ на полуостров и уничтожение подразделений врага.

«Выходы у него (врага) будут только на материковую часть Украины, естественно, они будут перекрыты или перебиты. Останется выход через Перекоп. А если посмотреть, до Перекопа от Херсона или Олешек чуть больше 70 километров – один танковый переход. Вот над этим сейчас работают украинские вооруженные силы. Как только пойдет форсирование Днепра, реальное форсирование, когда это будет с переброской техники, с инженерно-техническими понтонными переправами, левый берег начнет освобождаться, движение на Армянск закупорит российские войска в самом Крыму. Ну а дальше мы их уничтожим дальними средствами, ну и, даст Бог, подойдет авиация – для этого, кстати авиация нужна. Авиация раскатает российские войска в Крыму без большого ущерба для наших войск и инфраструктуры Крыма», — резюмировал Свитан.

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