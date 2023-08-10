Тракторист отработал более 20 лет в колхозе и думал, что имеет право на пенсию за работу с особыми условиями труда 10.08.2023, 18:41

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Лукашисты решили иначе.

Чиновники отказались назначить пенсию по возрасту с особыми условиями труда трактористу-машинисту, который более 20 лет отработал в колхозе. Мужчина пошел в суд, сообщает «Зеркало».

Мужчина отработал в колхозе «Заря» (с 5 июня 2003 года — СПК «Матюши») Полоцкого района с 1986 по 2005 год и рассчитывал, что имеет право на пенсию по возрасту с особыми условиями труда. Однако, когда он обратился в соответствующую комиссию Новополоцкого райисполкома, ему отказали.

Чиновники обосновали свое решение тем, что в трудовую книжку мужчины были неправильно внесены сведения о его должности за период работы в колхозе «Заря». Из-за этого невозможно было подтвердить стаж работы в качестве тракториста-машиниста за отдельные периоды работы. Уточнить нужные сведения было невозможно — данные в архиве не сохранились, а СПК «Матюши» уже давно прекратил свою деятельность.

Тогда мужчина обратился в суд. Он потребовал обязать управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома назначить ему пенсию по возрасту с особыми условиями труда.

Суд стал на сторону экс-тракториста и поручил чиновникам удовлетворить его требования.

Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

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