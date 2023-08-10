Дерзкая операция украинского спецназа: взят в плен российский майор 2 10.08.2023, 19:38

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Украинский спецназ провел впечатляющую секретную операцию на левом берегу Днепра.

По информации военного обозревателя немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, утром 8 августа украинский спецназ провел впечатляющую секретную операцию на левом берегу Днепра, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за приграничный участок — чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной Херсонской области.

Как пишет Рёпке, украинским спецназовцам удалось на небольших лодках переправиться через реки Днепр и Конка и высадиться на южном берегу. В качестве отвлекающего маневра украинская армия одновременно выпустила по этому району десятки ракет. Под их прикрытием спецназ выдвинулся вперед и в кратчайшие сроки штурмовал российские позиции.

Но это была только первая часть плана. Дальнейшие действия были гораздо более рискованными, отмечает военный эксперт. Захватив российскую позицию, украинцы имитировали призыв российских солдат о помощи, используя то ли рацию, то ли даже мобильный телефон одного из убитых россиян. Томов в сопровождении ещё примерно десяти военных поехал на передовую, где его ждала «украинская ловушка», пишет Рёпке.

Как только Томов прибыл на место, он со своими бойцами и бронетранспортёром попал в засаду украинского спецназа. В считанные минуты бой был закончен, бойцы Томова погибли или были ранены, а сам Томов оказался в плену у украинцев.

Российский «военкор» «Тринадцатый» подтверждает: «Группа Томова попала в засаду, выжившие находятся в плену». По его словам, всего в ходе операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих, а вся разведгруппа во главе с майором Томовым «исчезла».

По информации BILD, украинское спецподразделение также потеряло в ходе рискованной операции несколько бойцов.

ВСУ активно пытается открыть новый фронт на юге страны. Предполагается, что этот фронт позволит сократить сухопутный путь в Крым с 200 до 90 км. Однако на пути украинской армии к открытию этого фронта стоит не только российская оккупационная армия, но и река Днепр, пишет Юлиан Рёпке.

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