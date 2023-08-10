У кого преимущество на тротуаре: у пешехода, велосипедиста или самокатчика? 12 10.08.2023, 20:40

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Объяснили в ГАИ.

Само по себе наличие велодорожки не является для велосипедистов или самокатчиков гарантией, что там не появятся пешеходы, как и пешеходам приходится ожидать появления двухколесного транспорта где угодно и вне зависимости от того, размечен тротуар или нет.

Так у кого же на тротуаре преимущество: у пешехода, или велосипедиста, или, может быть, человека на электросамокате? Ответили в ГАИ Витебской области.

– Несколько дней тому назад попала в неприятную ситуацию. Иду я, значит, с детьми по тротуару: младшего качу на велосипеде с родительской ручкой, старшая идет рядом со мной, мы, естественно, довольно шумно разговариваем. Как вдруг чувствую неслабый удар в плечо и только успеваю заметить пулей пронесшегося мимо нас велосипедиста, – жалуется белоруска.

Госавтоинспекция отсылает к Правилам дорожного движения.

– Четко определено: ехать нужно по велосипедной дорожке, при ее отсутствии – по тротуару или обочине. Но что самое главное – движение должно осуществляться так, чтобы не создавать препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии вышеназванных элементов дороги или невозможности воспользоваться ими допускается передвижение по проезжей части не далее 1 м от ее правого края, – отметили в ГАИ. – Кстати, на электросамокаты, сегвеи распространяются те же требования ПДД.

С велодорожкой в этом плане ситуация похожая: по ПДД она предназначена исключительно для движения велосипедистов и пешеходов, передвигающихся с использованием средств персональной мобильности, то есть на тех же электросамокатах. Просто пешеход в свою очередь обязан двигаться по тротуару или пешеходной дорожке и только при их отсутствии – по велосипедной дорожке, но не создавая препятствия для движения велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности.

Впрочем, многие помнят случай, когда велосипедист сбил пешехода на главной минской велодорожке и стал обвиняемым по статье Уголовного кодекса. Суд признал его виновным в причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности.

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