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ВСУ имеют успехи в районе Урожайного и продолжают наступать под Бахмутом

  • 10.08.2023, 22:24
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ВСУ имеют успехи в районе Урожайного и продолжают наступать под Бахмутом

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На ряде участков они имеют успехи. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей», - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Заместитель министра обороны Украины сообщила, что Авдеевское и Марьинское направления неприступны для врага.

«Сколько они не пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину», - добавила Маляр.

ВСУ наступают и имеют успехи

На Бахмутском направлении на южном фланге украинские войска продолжают наступательные действия.

«Вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются», - пояснила Маляр.

Также она сообщила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского.

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