ВСУ имеют успехи в районе Урожайного и продолжают наступать под Бахмутом
- 10.08.2023, 22:24
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Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На ряде участков они имеют успехи. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей», - говорится в сообщении.
Силы обороны Украины эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
Заместитель министра обороны Украины сообщила, что Авдеевское и Марьинское направления неприступны для врага.
«Сколько они не пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину», - добавила Маляр.
ВСУ наступают и имеют успехи
На Бахмутском направлении на южном фланге украинские войска продолжают наступательные действия.
«Вражеские войска безуспешно предпринимали попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются», - пояснила Маляр.
Также она сообщила, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.
Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского.