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Мощные взрывы в Москве: столицу РФ атаковали беспилотники

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  • 11.08.2023, 11:21
  • 14,740
Мощные взрывы в Москве: столицу РФ атаковали беспилотники

«Громко» было как минимум в двух местах.

В Москве прогремели мощные взрывы. Как сообщают российские телеграм-каналы, взрыв произошел в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова.

Также сообщается о еще одном взрыве радом с Карамышевским гидроузлом. Очевидцы утверждают, что упал беспилотник.

До этого был закрыт подмосковный аэропорт «Внуково», а также воздушное пространство над Калужской областью. Обычно такие предосторожности предпринимаются при появлении беспилотников.

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