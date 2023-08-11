Мощные взрывы в Москве: столицу РФ атаковали беспилотники

Мощные взрывы в Москве: столицу РФ атаковали беспилотники11
- 11.08.2023, 11:21
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«Громко» было как минимум в двух местах.
В Москве прогремели мощные взрывы. Как сообщают российские телеграм-каналы, взрыв произошел в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова.
Также сообщается о еще одном взрыве радом с Карамышевским гидроузлом. Очевидцы утверждают, что упал беспилотник.
До этого был закрыт подмосковный аэропорт «Внуково», а также воздушное пространство над Калужской областью. Обычно такие предосторожности предпринимаются при появлении беспилотников.