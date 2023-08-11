Драндулет на Луне 2 Александр Невзоров

11.08.2023, 12:05

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Александр Невзоров

Россия выглядит, в лучшем случае, комично.

Главное «событие»: к Луне стартовала российская миссия «Луна-25».

Вероятно, на Луне обнаружена украинская многоэтажка или поликлиника, которую надо срочно разбомбить. Ничем другим объяснить «запуск по Луне» пока не получается.

Впрочем, возможно, целились в Николаев или Купянск, но просто ракета сильно отклонилась от курса и «свалила в космос».

В пуске «ракеты по Луне» смешно абсолютно все. Т.н. «Луна -25» сбацана по чертежам и проекту «Луны -24» и является ее абсолютным клоном. («Луна-24», напомню, это 1976 год.)

Никаких внятных научных целей у этой колымаги нет.

Лепет про «взятие проб риголита» звучит особенно забавно, после того, как Луну на этот предмет многократно покарябали абсолютно все космические державы.

Сейчас этого риголита (лунного грунта) на земле уже пара- тройка тонн. Лететь за ним никуда не надо, риголит давно можно купить на аукционах или просто на Ali Express.

Понятно, что русский «полет на Луну» - чистая показуха, вроде ломания кирпичей об голову или покраски травы. Отметим, что в данном случае Роскосмос «красит» еще «советскую траву», выроста 1976 года. (Своей он так и не вырастил.)

Желая напомнить миру о своей космичности, Россия выглядит, в лучшем случае, комично.

Выпендреж хорош, когда есть, чем выпендриваться.

Здесь - явно не тот случай.

Особенно следует отметить сочувственное молчание НАСА и прочих реальных игроков данной темы.

Несколько настораживает заявленная продолжительность полета русского старинного драндулета.

«Аполлоны» добирались до Луны за 72 часа, а «Луна 25» планирует туда дотрюхать только 21 августа.

Впрочем, возможно, это объясняется сезонной сыростью дров, которые данная конструкция использует в качестве топлива.

Есть и еще причины: Луна не супермаркет в Кременчуге. Она движется. По ней еще надо попасть.

Александр Невзоров, t.me

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