Этим летом в Беларуси закрыли офисы еще несколько иностранных IT-компаний 1 11.08.2023, 13:25

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В них работали сотни человек.

Несколько иностранных IТ-компаний запустили летом процедуру ликвидации белорусских офисов. Об этом рассказывает dev.by.

Среди тех, кто решил уйти из страны, — южнокорейская SK Hynix, которая специализируется на полупроводниках. О том, что она покинет Беларусь, стало известно еще в конце 2022 года. До марта-2022 в минском офисе SK Hynix работало более 200 человек.

Ликвидируют белорусские офисы и две известные американские IТ-компании — ArasCorp и Kaseya. Обе они входят в список юрлиц, акционерам которых запрещено отчуждать свои доли без разрешения Минфина.

ArasCorp специализируется на системах по управлению сложными производственными процессами, в Минске на нее работали более 200 сотрудников. В свою очередь Kaseya разрабатывает продукты для управления IT-инфраструктурой, штат минского офиса насчитывал 170 человек.

Весной также стало известно о ликвидации белорусского юрлица Softeq Development. Кроме того, за последнее время из Минска ушли такие американские компании, как WorkFusion, Arteza, Kyriba и другие.

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