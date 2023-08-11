Ультиматум творит чудеса: Лукашенко выбрасывает «белый флаг»
- 11.08.2023, 14:48
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Диктатор не на шутку засуетился.
«Мы писали на днях, что Минск начнет суетиться. И вот синепалый уже вынужден сам артикулировать просьбу поговорить с Польшей», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:
— Транзитный ультиматум творит чудеса. Из врага, который спит и видит, как полязгать и расчленить превратились в соседей от Бога, с которыми нужно разговаривать.
Темы для разговоров известны: Вагнер, нелегальная миграция , тактическое ядерное оружие и политические заключенные, начиная с Анджея Почобута.
Остальное - факультативно. В сфере ответственности синепалого остались пока только политические заключенные. Но это самый слабый пункт в торговле.
В Польше парламентские выборы в середине октября. Единственным, кто может сейчас пойти на сделку сейчас, это правящая коалиция вот главе с Правом и справедливостью. Но им нужна не просто сделка, а именно победа. Так что одним Анджеем Почобутом не отделаться. Ставки в предвыборной кампании слишком высоки, чтобы размениваться по мелочам. У синепалого же подгорает. Ждем еще более суетливых движений.