Ультиматум творит чудеса: Лукашенко выбрасывает «белый флаг» 11.08.2023, 14:48

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Диктатор не на шутку засуетился.

«Мы писали на днях, что Минск начнет суетиться. И вот синепалый уже вынужден сам артикулировать просьбу поговорить с Польшей», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Транзитный ультиматум творит чудеса. Из врага, который спит и видит, как полязгать и расчленить превратились в соседей от Бога, с которыми нужно разговаривать.

Темы для разговоров известны: Вагнер, нелегальная миграция , тактическое ядерное оружие и политические заключенные, начиная с Анджея Почобута.

Остальное - факультативно. В сфере ответственности синепалого остались пока только политические заключенные. Но это самый слабый пункт в торговле.

В Польше парламентские выборы в середине октября. Единственным, кто может сейчас пойти на сделку сейчас, это правящая коалиция вот главе с Правом и справедливостью. Но им нужна не просто сделка, а именно победа. Так что одним Анджеем Почобутом не отделаться. Ставки в предвыборной кампании слишком высоки, чтобы размениваться по мелочам. У синепалого же подгорает. Ждем еще более суетливых движений.

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