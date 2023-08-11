В Беларуси запретили продавать одежду и обувь десяти марок 5 11.08.2023, 17:04

6,016

Их признали небезопасными.

Госстандарт представил новый список опасной одежды, которая была обнаружена на полках белорусских магазинов.

В частности, в список попала рубашка торговой марки «BLUELAND», брюки от «ELEYSA», джинсы марки «INFORS» и шорты «Play time».

Как отмечается в сообщении, эти товары не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза об одежде для детей и подростков, ведь не соответствуют нормам гигроскопичности и воздухопроницаемости.

Опасные детские вещи

Также Госстандарт нашел опасную детскую одежду с такой же проблемой.

Стоит быть внимательными, если ваше чадо носит жакет для мальчиков торговой марки «POLLITO», носки детские с маркировкой «АЛЙША» и «THOMASBS», кофту детская «Тундра» торговой марки «IVASHKA.RU», пиджак джинсовый для девочки торговой марки «BONITO KIDS» или комплект джемпер + брюки торговой марки «WEENY».

Не осталась в стороне и детская обувь, ведь на полках белорусских магазинов продавали ботинки с нарушением техрегламента и подкладкой из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%.

В этой категории в список опасных товаров попали полуботинки, мокасины и туфли торговой марки «М+Д», а также детские ботинки марки «JONG.GOLF».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».