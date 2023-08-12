Тыл войск РФ пылает: мощные взрывы прогремели в порту Бердянска и под Урзуфом 12.08.2023, 13:53

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В Бердянске бушует масштабный пожар.

Тыл российских оккупантов на Южном фронте снова в огне. В субботу, 12 августа, были слышны мощные взрывы на военных объектах в Бердянске, а также под Урзуфом.

Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Бердянск. Взрыв и прекрасное цветение «бавовны». Судя по всему, в районе порта», - написал Андрющенко.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, в городе прогремели взрывы. После этого произошел масштабный пожар.

На кадрах из Бердянска видно, что пожар бушует в микрорайоне Колония. Перед этим в городе раздавалась воздушная тревога.

Отметим, что бердянский порт российская армия активно использует для снабжения своей группировки на Южном фронте. Это критически важный логистический узел оккупантов и приоритетная цель для ВСУ.

Сильные взрывы также были слышны восточнее Бердянска - между селами Ялта (не путать с крымской) и Урзуф.

Очевидцы сообщают о сильном возгорании.

Отметим, что Силы обороны Украины планомерно уничтожают тылы оккупационной армии РФ на Южном фронте в ходе своего контрнаступления. Там регулярно уничтожаются базы, а также склады с техникой, боеприпасами и топливом ВС РФ.

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