Тыл войск РФ пылает: мощные взрывы прогремели в порту Бердянска и под Урзуфом
- 12.08.2023, 13:53
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В Бердянске бушует масштабный пожар.
Тыл российских оккупантов на Южном фронте снова в огне. В субботу, 12 августа, были слышны мощные взрывы на военных объектах в Бердянске, а также под Урзуфом.
Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Бердянск. Взрыв и прекрасное цветение «бавовны». Судя по всему, в районе порта», - написал Андрющенко.
Как сообщают местные Телеграмм-каналы, в городе прогремели взрывы. После этого произошел масштабный пожар.
На кадрах из Бердянска видно, что пожар бушует в микрорайоне Колония. Перед этим в городе раздавалась воздушная тревога.
Отметим, что бердянский порт российская армия активно использует для снабжения своей группировки на Южном фронте. Это критически важный логистический узел оккупантов и приоритетная цель для ВСУ.
Сильные взрывы также были слышны восточнее Бердянска - между селами Ялта (не путать с крымской) и Урзуф.
Очевидцы сообщают о сильном возгорании.
Отметим, что Силы обороны Украины планомерно уничтожают тылы оккупационной армии РФ на Южном фронте в ходе своего контрнаступления. Там регулярно уничтожаются базы, а также склады с техникой, боеприпасами и топливом ВС РФ.