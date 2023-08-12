Российские бизнесмены переписывают биографии в интернете 3 12.08.2023, 18:39

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Чтобы избежать санкций.

Российские миллиардеры из списка Forbes, в том числе те, которые продолжают владеть компаниями в России, массово переписывают биографии на своих личных сайтах, в Википедии и на других ресурсах. Об этом сообщает издание «Настоящее время».

Делают ли они это сами или этим занимаются нанятые ими PR-агентства — точно неизвестно. Но кто бы это ни делал, они старательно убирают все упоминания связей бизнесменов с Москвой и Россией и вписывают, что те родились в Украине или в других странах бывшего СССР и имеют гражданства других стран.

Инвестбанкир Рубен Варданян, который долгое время возглавлял «Тройку-диалог», теперь представляется как финансист «армянского происхождения».

Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман подчеркивает про себя: «рожденный в Украине российско-израильский бизнесмен».

Аналогичным образом теперь представляется и основатель «Яндекса» Аркадий Волож: родился в Казахстане, израильский IT-предприниматель. Название созданного им поисковика на личном сайте Воложа вообще не упоминается.

Переписали свои биографии не только трое упомянутых предпринимателей, но и многие другие. Например, глава «Реновы» Виктор Вексельберг, который после продажи нефтяной компании «ТНК-BP» предпочитает себя называть в первую очередь «инженером», подчеркивает, что родился в Украине и является гражданином Кипра.

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