ВСУ пробили «дыры» в логистике россиян на южном фронте 12.08.2023, 22:06

2,140

Оккупанты стали использовать гораздо меньше снарядов.

Российская армия на юге Украины уже ощущает «дыры» в логистике благодаря «хлопку», который является результатом работы Силы обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Обстрелов становится меньше и характерным признаком их есть то, что использование снарядов значительно меньше. За минувшие боевые сутки враг обстрелял украинские позиции более 50 раз в нашей зоне ответственности. Это и на Николаевском направлении, где они бьют с берега Кингбурской косы и с левого берега (г. Днепр) Херсонщины, но при этом использовали примерно 220 снарядов. Если раньше при интенсивности 50 обстрелов в сутки это было 300–400 снарядов, то сейчас мы чувствуем, что им не хватает того, чем они пытаются давить на мирное население. И это результат нашей боевой работы», – отметила Гуменюк.

Она сообщила, что в частности за минувшие сутки уничтожены два объекта, где хранились вражеские боеприпасы, одно крупнокалиберное орудие врага.

«Снова две лодки пошли по курсу русского корабля и вместе с ними разведывательно-диверсионные группы. Общее количество оккупантов, уничтожение которых уже удалось подтвердить – это 15, данные уточняются. Но общее количество техники – 12 и среди этих единиц техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Стрела». Враг пытается продолжать давление, но существенно ощущает дыры в логистике, которые мы снабдили и до этого. Поэтому доставка «несения хлопка» продолжается с нашей стороны регулярно, а у них с логистикой проблемы», – сказала Гуменюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».