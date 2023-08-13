Звездная ночь: в Олешках ВСУ разгромили два склада БК и базу оккупантов 13.08.2023, 9:42

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Боеприпасы захватчиков детонировали очень зрелищно и долго.

В ночь на 13 августа крайне неспокойно было на временно оккупированной части Херсонской области – громкие взрывы раздавались в Олешках.

Предварительно, там поражены сразу два склада боеприпасов армии РФ, также якобы есть попадание по скоплению захватчиков.

Об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко. В своем Telegram-канале он опубликовал яркие кадры, назвав событие эдаким «звездопадом Персеиды» для врага.

«Россияне два дня заезжали-заезжали, а час назад взяли и умерли. Конечно, с собой они забрали технику и склад с боекомплектом», – прокомментировал автор «бавовну» в Олешках.

Сообщение об этом он опубликовал еще в 23:30 субботы, 12 августа. А через час, в 01:30 воскресенья добавил, что на левом берегу накрыли еще один вражеский склад БК.

Также журналист выложил видео, на котором можно увидеть яркие очертания, свидетельствующие о том, что в районе оккупированных Олешек происходит что-то очень красивое.

«Слушайте, а ведь наверное сегодня та звездная ночь, что все смотрят, как звезды падают... А мы с ребятами нашли, куда все эти звезды падают. Всю ночь смотрим и не ложимся, так красиво – глаз не оторвать. Невероятное естественное явление», – иронически отметил Рыженко.

Позже он указал, что в Олешках снова начали детонировать боеприпасы оккупантов, и пошутил, мол, пора уже вести стрим на YouTube, ведь так хорошо этой ночью пылает у врага на левом берегу Херсонщины.

В то же время местные Telegram-каналы заявили, что за полночи воскресенья в Олешках было уничтожено два склада БК, а также попадание по скоплению оккупантов.

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