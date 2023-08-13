Пленный комбат-разведчик Томов неожиданно нашелся и «сдал» ВСУ позиции РФ 1 13.08.2023, 14:54

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На видео он рисует подробную карту расположения войск оккупантов на левом берегу Днепра.

Нашелся комбат ВС РФ майор Томов, который на этой неделе бесследно исчез в Херсонской области во время рейда со своей разведгруппой. Он оказался в плену ВСУ, сообщает dialog.ua.

Видео с российским майором всплыло в Сети 12 августа.

Российские Z-военкоры начали паниковать по поводу Томова 8 августа, когда он с разведгруппой из 16 человек не вернулся с рейда у Казачьих Лагерей, что на востоке от Херсона. Пять дней о его судьбе информации не было.

На видео, которое сегодня попало в Сеть, комбат Томов на карте показывает ВСУ координаты расположения войск РФ на левом берегу Днепра.

«Юра, все рисуй, только максимально корректно… Пленный комбат, е-мае!» - говорит за кадром воин ВСУ на украинском языке.

Таким образом, подтвердились слухи о пленении группировки.

Российский военный Егор Гузенко истерически воспринял видео с Томовым. Он призвал сослуживцев срочно менять позиции, пароли и позывные, которые украинцам «слил» комбат.

Предварительно, были захвачены живыми и некоторые военные из группы Томова. Так, на днях в Сеть попало видео с их участием, на котором оккупанты жалуются на условия службы в армии РФ.

«Наше командование бросило нас на передний край без подготовки, без средств связи, без артподдержки, без бронетехники, без продуктов… Мы теряем много людей… Шойгу, когда прекратится этот беспредел? Хватит уже пускать людей на убой. Сколько можно погибать? Хватит! Мы не хотим больше воевать!» - говорили они в ролике.

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