Контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую БМПТ «Терминатор» 1 13.08.2023, 16:13

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А также танк, который пришел спасать машину.

Контрразведка Службы безопасности Украины обнародовала видео уничтожения редкой российской боевой машины поддержки танков «Терминатор». Украинские бойцы уничтожили и танк Т-80, который пришел спасать БМПТ.

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Видео опубликовано в соцсетях СБУ.

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2» 🔥



Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.



Підбитого «Термінатора» намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили! pic.twitter.com/4VGC1DhjOb — СБ України (@ServiceSsu) August 12, 2023

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