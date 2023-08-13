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Контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую БМПТ «Терминатор»

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  • 13.08.2023, 16:13
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Контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую БМПТ «Терминатор»

А также танк, который пришел спасать машину.

Контрразведка Службы безопасности Украины обнародовала видео уничтожения редкой российской боевой машины поддержки танков «Терминатор». Украинские бойцы уничтожили и танк Т-80, который пришел спасать БМПТ.

Видео опубликовано в соцсетях СБУ.

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