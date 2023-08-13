Контрразведчики СБУ уничтожили редкую российскую БМПТ «Терминатор»1
- 13.08.2023, 16:13
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А также танк, который пришел спасать машину.
Контрразведка Службы безопасности Украины обнародовала видео уничтожения редкой российской боевой машины поддержки танков «Терминатор». Украинские бойцы уничтожили и танк Т-80, который пришел спасать БМПТ.
Видео опубликовано в соцсетях СБУ.
Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському «аналоговнєту БМПТ «Термінатор-2» 🔥— СБ України (@ServiceSsu) August 12, 2023
Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе.
Підбитого «Термінатора» намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили! pic.twitter.com/4VGC1DhjOb