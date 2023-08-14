Министр обороны Китая приедет в Беларусь

Министр обороны Китая приедет в Беларусь3
- 14.08.2023, 12:32
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Перед этим он приедет в РФ.
Член Госсовета, министр обороны Китая Ли Шанфу
Вначале он примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и выступит с докладом, а также встретится с руководством России.
Во время визита в Беларусь китайский министр проведет встречи и переговоры с белорусскими государственными и военными руководителями, посетит белорусские воинские части, уточнили в пресс-службе.