Министр обороны Китая приедет в Беларусь 3 14.08.2023, 12:32

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Перед этим он приедет в РФ.

Член Госсовета, министр обороны Китая Ли Шанфу

Вначале он примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу и выступит с докладом, а также встретится с руководством России.

Во время визита в Беларусь китайский министр проведет встречи и переговоры с белорусскими государственными и военными руководителями, посетит белорусские воинские части, уточнили в пресс-службе.

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