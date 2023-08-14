Украинский офицер: США могут ответить на провокации Лукашенко секретным оружием 2 14.08.2023, 14:54

5,390

Петр Черник

Реакция может быть интересной.

Лукашенко, который долгое время угрожал Польше «вагнеровцами» и ядерным оружием, вдруг предложил «разговаривать». С чем может быть связано его заявление?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Нет никакого Лукашенко. Сейчас белорусский недодиктатор борется за свое физическое выживание. Путин держит у его горла острую НКВДшную финку. Вопрос в том, применит он ее или нет.

Подчеркну, ничего Лукашенко самостоятельно не вещает. Это говорит Путин, которому критично нужны переговоры. Сейчас россияне находятся в стратегической ловушке, они понимают, что двигаются к коллапсу, поэтому прощупывают все возможные способы.

Война — сверхсложное явление. Можно сказать, шахматное поле, на котором Путин тоже играет, используя и рот Лукашенко. Вдруг кто-то и отреагирует. Почему нет.

Ведь Европа тоже очень сложное явление, где много своих интересов. Есть такая проблема, как четко пророссийская Венгрия. Вот Путин и пробует какую-то точку нащупать. Это процесс.

Не говоря уже о том (со всем уважением к вам, к нашим братьям), что на данный момент Беларусь — оккупированная территория.

— Варшава довольно жестко ответила Лукашенко. На границе с Беларусью появится военная часть, а «Брестские ворота» будут закрывать HIMARS, Apache и Abrams. Насколько это серьезная сила?

— Это прекрасно! Поляки понимают, что провокация возможна, готовятся к ней. Скажу, где-то, возможно, цинично, но нам было бы даже и выгодно, если бы они пошли на это сумасшествие. Поляки и США были бы вынуждены на это отреагировать.

Реакция же их может быть очень интересной и даже несимметричной. У них точно есть еще серьезные боевые комплексы. К примеру, в космосе есть очень секретный комплекс Х-37 производства Boeing. Никто не знает, чем он занимается, а он там уже около двух лет пребывает. В общем, всякое может быть. Чем больше точек давления на противника будет, тем быстрее московский режим рухнет.

Подчеркну, Лукашенко — это полностью марионеточная, управляемая Путиным персона. Говорим «Лукашенко», а подразумеваем — «Путин». От Путина же можно ожидать всего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».