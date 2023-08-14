В Минск прилетел самолет в необычной ливрее 14.08.2023, 18:22

3,000

Три нарисованных аргентинца стали поводом для новостей о «Месси в минском аэропорту».

Ночью 14 августа на перроне Национального аэропорта Минск обслуживался борт авиакомпании flydubai в необычной ливрее, сообщили в аэропорту, снабдив новость фото с различных ракурсов, передает «Зеркало».

Как напомнили в пресс-службе аэропорта, в ноябре 2022-го к чемпионату мира по футболу в Катаре flydubai представила новый дизайн на двух своих самолетах Boeing 737 MAX 8. На ливрее изображены участники национальной футбольной сборной Аргентины. Необычную ливрею дополняет пометка «Campeon» (чемпион) и логотип Ассоциации футбола Аргентины с тремя звездами.

Центральное место среди трех игроков на ливрее занимает Лионель Месси. «Ждем в гости и этого красавца!» — написала пресс-служба минского аэропорта.

Позже, чтобы отпраздновать победу сборной Аргентины по футболу в финале чемпионата World Cup 2022, авиакомпания презентовала еще два своих самолета Boeing 737 MAX 8 уже в праздничной, победной ливрее.

На новом дизайне изображен культовый трофей чемпионата мира и национальный флаг Аргентины, водруженный над командой-чемпионом, пометка «Campeon» дополняет праздничную ливрею.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».