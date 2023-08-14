Дешевой Турции больше не будет? 14.08.2023, 21:02

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Что происходит с ценами.

На днях любопытной статистикой поделилась Ассоциация туроператоров России: привычная Турция внезапно попала в пятерку самых дорогих стран для отдыха. Для белорусов «переломным» оказался прошлый год, когда цены резко скакнули вверх и, по ощущениям, продолжают расти. «Онлайнер» спросил у эксперта, как обстоят дела в этом сезоне.

Самые дорогие направления сезона: Турция вверху списка

Традиционно Турция остается одним из самых популярных направлений для белорусов. А в этом году она также оказалась вверху списка самых дорогих направлений для отдыха с вылетом из Минска (если не брать в расчет совсем уж экзотику). Далее следуют Египет, Грузия и ОАЭ.

Среди направлений с вылетом из Москвы самыми дорогими можно назвать Турцию, Египет, Шри-Ланку, Грузию и ОАЭ.

Конечно, любители люкса по-прежнему могут потратить большие суммы где-нибудь на Кубе или на райских Мальдивах.

— Но даже на Мальдивах можно найти относительно этого региона (а это такой «тяжелый люкс») бюджетный вариант за 2500 тыс. долларов с вылетом из Москвы, — комментирует Богдан Цагойко, директор сети дискаунтеров горящих туров MakeTravel.

Но вернемся к Турции. Почему она такая дорогая?

Цены на Турцию устремились вверх еще в прошлом году. На это повлияли сразу несколько факторов: непростая экономическая ситуация в самой стране (в том числе высокая инфляция), а также закрытие многих других направлений для туристов из СНГ. Получается, что спрос опережает предложение. Нельзя списывать со счетов также необходимость делать облет и рост цен на топливо. От этого «потяжелели» и цены на путевки.

Прошлым летом за 10 ночей за одного человека нужно было заплатить плюс-минус 1000 евро. И за эти деньги не приходилось ждать премиального сервиса. Если хочется лакшери-уровня, придется заплатить в полтора-два раза больше.

— Резкий скачок цен начался с прошлого года, два года назад действительно туры в Турцию были дешевле на 15—20%. В этом году ценник остался примерно на уровне прошлого года, — отмечает собеседник.

Чаще всего белорусы в этом сезоне улетают в Аланию и Кемер, чуть реже выбирают Эгейское побережье, курорты которого считаются более элитными.

А можно дешевле?

Прогнозы на стоимость отдыха в Турции пока осторожные. Скорее всего в текущей ситуации цены останутся прежними или вырастут в следующем сезоне на 3—5%. А вот осенью можно успеть сэкономить: туры дешевеют обычно с конца сентября — начала октября. Но учтите погодные условия, чтобы не злиться потом из-за выброшенных на ветер денег. На Эгейском побережье холодает уже в начале сентября. А вот на Средиземноморском побережье сезон длится дольше — до конца октября.

Также представитель турфирмы советует присмотреться к отдыху в ОАЭ, особенно в осенний сезон.

— Если еще несколько лет назад отдых там считался дорогим удовольствием, то сейчас он дешевле изъезженных Турции или Египта. Сегодня можно улететь в ОАЭ на отдых за 1200 долларов на двоих на 7 дней. И не только понежиться на пляже, но и побывать в городе будущего. Ну и, конечно, пошопиться. Вообще, в этом году Эмираты — один из хедлайнеров в туризме.

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