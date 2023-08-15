Лукашенко снова вспомнил о ядерном оружии

Лукашенко снова вспомнил о ядерном оружии3
- 15.08.2023, 8:21
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И тут же заговорил о «мире» и «переговорах».
Тему размещения в Беларуси российского ядерного оружия в очередной раз поднял Александр Лукашенко в своем приветствии участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Текст обращения опубликовала пресс-служба диктатора.
Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в Беларуси — это «адекватная реакция» на «ускоренную милитаризацию Восточной Европы».
Однако в следующем предложении он уже заговорило «мире» и «переговорах».