Лукашенко снова вспомнил о ядерном оружии 3 15.08.2023, 8:21

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Фото: Reuters

И тут же заговорил о «мире» и «переговорах».

Тему размещения в Беларуси российского ядерного оружия в очередной раз поднял Александр Лукашенко в своем приветствии участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Текст обращения опубликовала пресс-служба диктатора.

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие в Беларуси — это «адекватная реакция» на «ускоренную милитаризацию Восточной Европы».

Однако в следующем предложении он уже заговорило «мире» и «переговорах».

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